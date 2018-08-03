3 مشاهد لمسنة عرفة.. حادثته سرًّا فقبل رجل الأمن رأسها مبتسمًا

3 مشاهد لمسنة عرفة.. حادثته سرًّا فقبل رجل الأمن رأسها مبتسمًا

2018/08/20
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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بعثة المواطن - أحمد المسعود - تصوير : عبدالله الطائفي - عرفة

وثقت عدسة “المواطن” براءة مسنة وجدت أرقى أساليب التعامل معها من قبل رجل قوات الطوارئ الخاصة في مشعر عرفة بمحيط جبل الرحمة.

ولا يعرف الجميع سر الابتسامة التي أطلقها رجل الأمن بعد حديث المسنة له بصوت اعتبره البعض أنه سري وخاص بينهما، ليبادر رجل الأمن بتقبيل رأس المسنة التي كانت أكثر محبة بملامحها الجميلة.

وتساءل من رأى المشهد ماذا قالت الأم الحاجة لابنها الذي يحرسها؟

 


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