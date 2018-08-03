3 نصائح صباحية من عائض القرني

المواطن - الرياض

أكد الشيخ الداعية عائض القرني أنه إذا ذهبت النعم فلن تعود، مشددًا على ضرورة تقييدها بالشكر، وإحاطتها بالاستغفار، واستعمالها في طاعة المُنعم سبحانه.

وتابع القرني في تغريدة أخرى له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن: “إياك والتأخر عن الصلاة، إذا سمعت الأذان، ألقِ قلمك، اختم الاجتماع، أنهِ الجلسة، انتهى الأمر، الله أكبر من كل شيء”.

وقدم القرني نصيحة ثالثة قال فيها: “انظر إلى عقارب الساعة وهي تدور، فالفلك مثلها يدور ولن يبقى مع دوران الفلك عسر، فانتظر الفَرَج مع ضياء الفجر، قال تعالى: ” فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا”، أتظن أن عسراً واحداً يغلب يسرين؟!، كلا والله، فأبشر بما يسرك ويقر عينك”.