3 وجبات دسمة اليوم

المواطن - محمد سمعه

مع عودة الدوري السعودي بالموسم الجديد 2018-2019 للأضواء، ووسط ترقب منتظر من الجماهير الكروية، يبدأ الموسم الجديد بأحلام وطموحات 16 جمهورًا ممثلين في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر إقامة ثلاث مباريات اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي، حيث يواجه الاتفاق نادي الرائد في تمام الساعة السابعة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة، بينما تُقام مباراة أحد والنصر في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

أما المباراة الثالثة والأخيرة ضمن مباريات اليوم في بطولة الدوري السعودي ستكون بين فريقي الوحدة والحزم في تمام السابعة والثلث مساء.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجّه بضرورة نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 وبالمجان عبر شاشة قناة KSA SPORTS.

وسيدافع نادي الهلال عن لقبه في بطولة الدوري المحلي غدًا، عند إقامة مباراة الهلال والفيحاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة، حيث يسعى الزعيم إلى الفوز ببطولة الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين يشهد تواجد 128 محترفًا من مختلف الجنسيات وقارات العالم بواقع تواجد 90 محترفًا جديدًا في دوري 2018-2019، ووجود 38 محترفًا من الموسم الماضي.

ومن المقرر نهاية الدوري السعودي في الموسم الجديد بحلول شهر مايو المقبل كما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق.