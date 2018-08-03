3 وظائف إدارية شاغرة في نسما القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية “نسما القابضة”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي أول تدريب وتطوير”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما وشركاه” في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)