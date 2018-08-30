30 وفاة بين الحجاج المصريين جميعها طبيعية

30 وفاة بين الحجاج المصريين جميعها طبيعية

2018/08/21
الساعة 10:15 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

أعلن رئيس بعثة الحج المصرية، المستشار عمر مروان، أن عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين وصل حتى الآن إلى 30 حالة وفاة، جميعها طبيعية.

وأضاف مروان، في تصريحات إلى قناة إكسترا نيوز المصرية، أن تفويج الحجاج من عرفة إلى مزدلفة كان جيدًا ولم يتأخر أحد عن التوقيتات الشرعية للمناسك، موضحًا أنه كان هناك حالات عن تأخير التسكين، وتم حلها في الحال.

وتابع رئيس بعثة الحج المصرية: “غدًا الأربعاء سأقابل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع رؤساء بعثات الدول الإسلامية”.


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