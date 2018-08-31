31 مليون SMS توعوية للحجاج من الشؤون الإسلامية 

المواطن - واس

أرسلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، نحو 31 مليون رسالة نصية (SMS) توعوية، لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1439هـ.

وأفاد تقرير إحصائي صادرًا عن لجنة البرامج الإعلامية الدعوية في الحج والعمرة بالوزارة بأن عدد الرسائل النصية التي تم إرسالها في يوم عرفة بلغت (2.469.674) لتوعيتهم بأحكام المناسك، مشيرًا إلى أن عدد الرسائل النصية (SMS) التوعوية المرسلة خلال يومي الجمعة والسبت السادس والسابع من شهر ذي الحجة 1439هـ بلغ (27.646.580)، فيما بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية المرسلة في منطقة المشاعر المقدسة في اليوم الثامن يوم “التروية”. (2.322.694) رسالة.