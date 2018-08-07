32 وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد مندوب مشتريات (عدد 7 وظائف/ الرياض).

. طباخ أول (الرياض).

. مساعد ثاني طب أسنان (الرياض).

. أخصائي مختبر أسنان (الرياض).

. مساعد خدمات الطعام (الرياض).

. ميكانيكي تدفئة تبريد وتكييف ثاني (الرياض).

. مساعد صيانة (عدد وظيفتين/ الرياض).

. أخصائي مختبر (الرياض).

. أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

. كبير ميكانيكيين- مصاعد (الرياض).

. ممرض أول (عدد 13 وظيفة/ الرياض).

. مقدم طعام (الرياض).

. ممرض أول (جدة).

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)