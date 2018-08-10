323 مخالفة لضريبة الزكاة والدخل بقطاعي الاتصالات والأجهزة الكهربائية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل ضبط 323 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة ضمن إطار حملتها التفتيشية في المراكز التجارية ومحلات بيع الجوالات والأجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من التزام المنشآت بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

واستهدفت الحملة الميدانية التي نفذتها الفرق التفتيشية التابعة للهيئة مطلع الأسبوع الحالي 1876 موقعا بمختلف مناطق المملكة، وتركزت المخالفات على عدم التزام المنشآت باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة، وعدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإصدار فاتورة من قبل منشأة غير ملتزمة بمتطلبات الفاتورة الضريبية.

وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خلال الحملات الميدانية التي تنفذها بشكل مستمر إلى توعية المنشآت حول أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضمان التطبيق الصحيح لكافة إجراءات الضريبة.وجددت الهيئة دعوتها لكافة المستهلكين باستخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة في النظام الضريبي، إضافة إلى خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة عبر التطبيق، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم (19993).