33 لاعبًا في قائمة النصر .. تعرف عليهم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

واختار الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، 33 لاعبًا لمنافسات الموسم الجديد، من ضمنهم 8 لاعبين أجانب.

وجاءت قائمة النصر في الموسم الجديد، كالتالي: وليد عبدالله، برادلي جونز، عبدالله العويشر، زيد البواردي، وصالح الوحيمد في حراسة المرمى، والثنائي خالد الغامدي وسلطان الغنام في مركز الظهير الأيمن.

وضم خط دفاع النصر في الموسم الجديد، كلًّا من؛ عمر هوساوي، برونو أوفيني، كريستيان راموس، عبدالله مادو وخالد الشويع، وفي مركز الظهير الأيسر، الثلاثي؛ عبدالرحمن العبيد، حمد آل منصور ومحمد الشنقيطي.

وتواجد في وسط وهجوم النصر كل من؛ إبراهيم غالب، بتروس، عبدالعزيز الجبرين، عوض خميس، عبدالرحمن الدوسري، عبدالرحمن الشنار، نواف الفرشان، نور الدين مرابط، فهد الجميعة، جوليانو، أحمد الفريدي، يحيى الشهري، أحمد موسى، أيمن يحيى، عبدالرزاق حمد الله، محمد السهلاوي، فراس البريكان، وراكان الشملان.