3300 جولة تفتيشية للتجارة في المشاعر توقع 377 غرامة في 5 أيام

المواطن - المشاعر المقدسة

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار خلال الأيام الخمسة الماضية من 2 إلى 6 ذي الحجة، 3.300 جولة تفتيشية في المشاعر المقدسة ومناطق تواجد الحجاج بمكة المكرمة على المنشآت التجارية لمراقبة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع التموينية والغذائية ومناسبة أسعارها والتأكد من جودتها وصلاحيتها وعدم وجود أي مخالفات.

وأسفرت الجولات الرقابية خلال الأيام الخمسة الماضية عن ضبط ومصادرة 57.705 سلعة غذائية واستهلاكية وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، كما تم تحرير 377 غرامة تجارية فورية.

وأكد المشرف على تنفيذ خطة الوزارة لموسم حج هذا العام مدير عام التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة، المهندس عبدالإله بن علي بن مشيط، أن جهود الرقابة مستمرة في المشاعر المقدسة وأماكن تواجد الحجاج لمتابعة المعروض من المواد التموينية والسلع الاستهلاكية والتأكد من جودتها وملائمة أسعارها وصلاحيتها للاستهلاك وضبط أي مخالفات، مبينًا أن الضبطيات شملت 41.861 منتجًا مخالفًا للمواصفات و14.274 منتجًا مغشوشًا و1.420 سلعة منتهية الصلاحية، و150 منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية.

وأضاف أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود المكثفة لإنجاح خطة موسم حج هذا العام 1439هـ، مشيرًا إلى أن برنامج أعمال الرقابة الميدانية يركز على متابعة السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للتحقق من وفرتها وصلاحيتها، ومراقبة المحلات والمباسط التجارية والبرادات وسيارات نقل المواد الغذائية، وضمان عدم المغالاة في الأسعار والالتزام بالتسعيرات الموسمية المعتمدة خلال موسم الحج.

وأضاف أن فرق وزارة التجارة والاستثمار تراقب توفر السلع الغذائية والوجبات الجاهزة المطهية وغير المطهية بالكميات المطلوبة والسلع المعروضة لدى المحلات والمباسط والبرادات والسيارات المتجولة والمخابز، وتعمل على تسهيل الإمداد التمويني من خلال التنسيق مع لجنة متابعة الوضع التمويني، إضافة إلى مصادرة السلع والمواد المخالفة لأنظمة حماية المستهلك ومصادرة وإتلاف المواد المنتهية وغير الصالحة للاستهلاك بالتنسيق مع أمانه العاصمة المقدسة.

وأكد المشرف على تنفيذ خطة الحج أن الوزارة تعمل ضمن منظومة تكاملية مع كافة الجهات الحكومية العاملة في موسم الحج في إطار سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتسهيل رحلتهم الإيمانية منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.