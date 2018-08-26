35 فرصة استثمارية للتنمية في الشرقية 

المواطن - الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية، 35 فرصة استثمارية متعددة الأنشطة والاستخدامات أمام المستثمرين ورواد الأعمال لتنمية أنشطتهم التجارية، وتنمية المنطقة خدميًّا واستثماريًّا، حيث بلغ عدد الفرص التي تم طرحها منذ بداية العام الحالي أكثر من 200 فرصة استثمارية.

وتعد الفرص الاستثمارية المطروحة كمزايدات عامة، التي جاءت ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار والاقتصاد والاعتماد على العوائد الاستثمارية، بحسب وكالة “واس”.

وأوضح المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الفرص الاستثمارية تعكس سعي أمانة المنطقة الشرقية لتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية بمبادرات وحملات متنوعة حملت شعار “معًا لبيئة استثمارية رائدة” التي تتضمن إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة، لافتًا إلى أن فرص الأمانة الاستثمارية تعد جاذبة للاستثمار حيث تتميز بعقودها الموحدة والمعتمدة وطنيًّا ومددها الطويلة، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تزخر بها المنطقة الشرقية حيث تعد وجهة جاذبة للسياح، من خلال العديد من المقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة الشرقية.

ودعا الصفيان المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة بالأفكار والمقترحات الاستثمارية، وبإمكان الراغبين في شراء وتسلم كراسات المزايدات التوجه عبر البوابة الرقمية دون الحاجة للزيارة الحضورية وبالإمكان الاستفادة من الخدمات على مدار الساعة عبر موقع أمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط: هنا أو تحميل تطبيق (استثماري) للهواتف الذكية والاطلاع على بيانات الفرص ومواقعها على الخارطة الاستثمارية التفاعلية والاستفادة من العديد من الخدمات.