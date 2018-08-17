360 سيارة إسعاف مجهزة من الهلال الأحمر لخدمة ضيوف الرحمن

المواطن - واس

جهزت هيئة الهلال الأحمر السعودي أسطولها من المركبات الإسعافية البالغ عددها 360 سيارة، تعمل في نطاقات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك في إطار خطة الاستعدادات المكثفة لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للحجاج.

وتم تزويد السيارات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، وتحتوي على وحدة تشخيص متكاملة Diagnostic Station، التي تضم أجهزة لقياس ضغط الدم وفحص قعر العين والإذن، ونظام أكسجين يخدم عدد 4 مصابين ووحدة شفط متطورة، وحدة للإنعاش القلبي وأجهزة للتنفس الصناعي، وأخرى لإزالة الرجفان القلبي البطيني، وقياس نسبة الأكسجين والسكر في الدم، وكذلك جهاز شفط كهربائي متنقل وحقائب للمسعفين وأخرى للأكسجين.

كما تضم السيارات معدات لنقل وتثبيت المصابين وجبائر لشد كسور الفخذ ونقالات متنوعة الاستخدام، وألواح لإصابات العمود الفقري، وأدوات لتثبيت الرأس، وجبائر عنقية للكبار والصغار، وأطقم لتثبيت ونقل الأطفال، فضلًا عن النقالة الأساسية لسيارة الإسعاف والتي تحمل وزن يصل إلى 280 كيلو جرامًا.

ويتضمن الأسطول 15 سيارة للتدخل السريع و9 عربات جولف و20 دراجة، كما خصصت 36 مركزًا إسعافيًّا دائمًا و90 مركزًا إسعافيًّا مؤقتًا، وأكثر من 1834 من الفرق الإسعافية والقوى العاملة في نطاقات مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.