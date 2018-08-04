4 أجانب سلاح الشباب العماني ضد الهلال

المواطن - طارق سعد

أجرى الشباب العماني آخر مناوراته التدريبية على ملعب جامعة الملك سعود الذي سيحتضن لقاء المضيف الهلال ضد الشباب العماني في ذهاب دور الـ32 من كأس الأندية العربية.

وشدد المدرب العماني خالد العلوي على تجنب الأخطاء الدفاعية أمام خصمهم الهلال واللعب بتحفظ، حسب ما ذكره في المؤتمر الصحفي.

ويتسلح الشباب بـ 4 أجانب هم: السوري عمرو جنيات والغاني ارنست والبرازيليان كانو وكاريوكا.

ولن يشكل الفريق العماني عقبة كبيرة بسبب الفوارق الكبيرة بين الفريقين، كما أن خالد العلوي مدرب الشباب يعتبرها خير استعداد لفريقه لخوض المنافسات العمانية.