4 أيام قبل الترقب وحبس الأنفاس

المواطن - محمد سمعه

تستعد جماهير الكرة السعودية لفتح ذراعيها واستقبال الدوري السعودي بثوبه الجديد، وفي موسمه الجديد موسم 2018- 2019، يوم الخميس المقبل.

وينطلق الدوري السعودي بالموسم الجديد بأول مباراة تُقام بين فريقي الاتفاق والرائد، ثم تُقام مباراتا أحد والنصر، ونادي الوحدة والحزم.

وتُقام يوم الجمعة المقبلة أربع مباريات في الدوري السعودي، القادسية والفتح، ثم مباراة الهلال والفيحاء، ثم تُقام مباراة الشباب والاتحاد، ويُختتم اليوم بمباراة الفيصلي والباطن.

وتُختتم الجولة الأولى في بطولة الدوري السعودي يوم السبت المقبل بمباراة الأهلي والتعاون.

يرغب نادي الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس في الفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الثالثة على وللمرة الأولى في تاريخه كمدرب للزعيم.

كما أن النادي الأهلي يريد تحت قيادة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي الفوز بلقب الدوري المحلي، والغائب عن خزائن النادي الأهلي منذ موسم 2015- 2016، حيث تُوج به الراقي في ذلك الوقت تحت قيادة المدرب السويسري كريستيان جروس.

تُوج اللاعب التشيلي روني فيرنانديز بلقب هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 13 هدفًا وبفارق هدفين عن النجم السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي.

يخطط المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الاتحاد لحصد لقب الدوري السعودي مع العميد للمرة الثالثة له في المملكة، حيث تُوج باللقب في آخر موسمين مع نادي الهلال.