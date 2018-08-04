4 طرق لإلغاء الاشتراك ببرنامج تيسير

المواطن - الرياض

أوضحت السعودية للكهرباء كيفية إلغاء الاشتراك ببرنامج تيسير.

ولفتت الكهرباء في تغريدة ردًا على استفسار في هذا الشأن بموقع “تويتر” إلى أنه يمكن إلغاء الاشتراك ببرنامج تيسير عبر موقعها الإلكتروني هنا أو من خلال تطبيق ’’ الكهرباء‘‘ أو التواصل مع مركز خدمة المشترك على 920001100 أو تزويد حساب العناية بالعملاء التابع لها بموقع “تويتر” برقم الحساب عبر الرسائل الخاصة.

وأطلقت الشركة السعودية للكهرباء برنامج “تيسير” للمشتركين بالقطاع السكني الذين تتراوح قيمة فواتيرهم الشهرية ما بين 300 و 3000 ريال؛ وذلك لتيسير عملية سداد الفاتورة.

ومن خلال البرنامج الذي يبدأ مع فاتورة شهر يوليو تستطيع أن تسدد فاتورة الاستهلاك بمبلغ ثابت حتى نهاية ديسمبر 2018، بعدها ستقوم الشركة بتسوية حسابك لمعرفة كم الباقي لك أو عليك.

ويستفيد من برنامج تيسير ثلاثة ملايين مشترك تقريبًا سيقوم كل منهم بتسديد متوسط الاستهلاك الشهري، علمًا بأن تيسير يشمل الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018.

وقد تم إصدار أول دفعة من الفواتير مساء يوم الخميس 9 أغسطس 2018, وفي نهاية العام سيتم إجراء التصفية المالية بين المشترك والشركة.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وجهت الشركة السعودية للكهرباء بتقديم خيارات سداد مرنة للمستهلكين في القطاع السكني، وطلبت منها العمل على إصدار فواتير الكهرباء بمنهجية تيسر عليهم سداد فواتير الكهرباء خلال فترة الصيف.

كما وجهت الهيئة بتقسيط المستحقات المتراكمة على المستهلكين خلال المدة السابقة لشهر يوليو– إن وجدت– على 6 أقساط شهرية متساوية بداية من فاتورة استهلاك شهر أكتوبر المقبل.