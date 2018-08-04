4 مراكز للطوارئ بالمسجد الحرام لخدمة الحجاج

المواطن - واس

رفعت وزارة الصحة جاهزية 4 مراكز طوارئ للحالات الطارئة داخل الحرم المكي، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات صحية متخصصة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الوزارة أنه تم رفع جاهزية 4 مراكز طوارئ بالحرم المكي ودعمها بالطواقم الطبية اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث تم توزيعها على الجهات والأدوار المختلفة، ويحتوي كل مركز على عدد 3 أسرة كشف، منها واحد للإنعاش القلبي الرئوي ومجهزة بأحدث الأجهزة حسب معايير وزارة الصحة لأقسام العناية المركزة.

ويغطي العمل بالمراكز الأربعة التابعة لمستشفى أجياد للطوارئ، قوى عاملة ماهرة وذات خبرة ومدربة على التعامل مع الحالات الحرجة، حيث تضم 26 طبيبًا من جميع فئات أخصائي ومقيم، و33 أخصائيًّا و52 فني تمريض.