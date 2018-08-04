4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًّا لخدمة الحجاج في مشعر منى

المواطن - المشاعر المقدسة

تبدأ غدًا 4 مستشفيات و26 مركزًا صحيًّا في مشعر منى، تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الوزارة أنها أنهت تجهيز أربعة مستشفيات في مشعر منى هي مستشفى الطوارئ بسعة 138 سريرًا، منها 34 سريرًا للطوارئ، ومستشفى منى الجسر بطاقة 152 سريرًا خصص منها 28 سريرًا طوارئ، ومستشفى منى الوادي وسعته السريرية 158 سريرًا للطوارئ 25 سريرًا، إضافة إلى مستشفى منى الشارع الجديد بسعة 50 سريرًا منها 16 سرير طوارئ، بحسب وكالة “واس”.

وبينت أنها كلفت فرقًا طبية في هذه المستشفيات في مختلف التخصصات لتقدم مجمل الخدمات الصحية للحجاج، لاسيما في أقسام الطوارئ، والعنايات المركزة، وقسم الجراحة، والباطنية، والعمليات، تكمن مهامها في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلًا داخل الأقسام، إلى جانب فريق الإصابات المتعددة.

وأفادت الصحة بأن مستشفيات مشعر منى تضم كذلك أقسامًا للجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، في حين تضم المراكز الصحية عيادات خارجية وغرف إنقاذ وأسرة ضربات الحرارة الشمس إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

وأشارت الوزارة إلى أن مراكزها الصحية الـ26، جهزت بكامل طاقاتها موزعة على امتداد طرقات المشعر، لتقديم الخدمة الطبية الإٍسعافية في وقت قياسي.