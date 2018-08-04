4 وظائف إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد المستودع الرقمي: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص علوم الكمبيوتر، أو حقل ذي الصلة.

. مساعد وسائل الإعلام الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، أو الصحافة، أو التسويق)، أو المجالات ذات الصلة.

. أخصائي تطوير الخوارزميات والبرمجة: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

. منسق المشاركات الخارجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، والعلاقات العامة، والهندسة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول من (هنا).