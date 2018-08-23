400 تطبيق تهدد خصوصية مستخدمي فيسبوك .. وهكذا ردت الشركة

أوقفت شركة فيسبوك ما يصل إلى 400 تطبيق على شبكتها الاجتماعية، حيث كانت هذه التطبيقات قادرة على التجسس على مستخدمي التطبيق وجمع بيانات شخصية عنهم، وذلك بعدما كان عدد التطبيقات المعلقة يصل إلى 200 تطبيق خلال مايو الماضي، بعد إعلان فيسبوك حينها عثوره على تطبيقات تجمع معلومات شخصية عن المستخدمين وقام بتعليقها.

وكشف تقرير أن أحد التطبيقات التي طورتها جامعة كمبريدج ويحمل اسم “myPersonality” يجمع معلومات شخصية عن ملايين من مستخدمي فيسبوك، وهو ما دفع فيسبوك لتعليق التطبيق وقتها، إلا أن الشركة قالت اليوم إنها قامت بحظر التطبيق لعدم الموافقة على طلب المراجعة لديها، ولأنه شارك المعلومات مع الباحثين وكذلك شركات ذات حماية محدودة.

ووفقاً لما نشره موقع engadget الأمريكي ففي حين أن هذا التطبيق ليس مرتبطاً بشكل مباشر بتطبيق ألكسندر كوغان وفضيحة كامبريدج أناليتيكا، إلا أنه ظهر بعدما أعلن مارك زوكربيرج عن إجراء تحقيق في التطبيقات التي بإمكانها الوصول إلى كميات كبيرة من المعلومات، قبل تغيير فيسبوك لنظامها الأساسي لتقليل الوصول إلى البيانات بشكل كبير في عام 2014.

وأكدت فيسبوك أنها تضيق الخناق على الوصول إلى البيانات في الوقت الحالي، لكن كما كشف تقرير New Scientist الأمني في مايو الماضي، فإن المستخدمين قد يكونون استخدموا هذا التطبيق قبل ذلك وهو ما يعني أنه قام بجمع معلومات عنهم، لذلك سيتم الآن إعلام 4 ملايين ممكن كانوا يستخدمون التطبيق قبل عام 2012.