43 % من محاولي التسلل إلى المملكة عبر الحدود إثيوبيون

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 27/ 11/ 1439هـ، عن ضبط 1559317 مخالفًا، منهم 1183982 مخالفًا لنظام الإقامة، و255001 مخالف لنظام العمل، و120334 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 26434 شخصًا 55% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1155 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وأيضًا بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2384 شخصًا، وبلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 502 مواطن، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 482 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 20 سعوديًّا.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 12434 وافدًا مخالفًا، منهم 10859 رجلًا، و1575 امرأة، فيما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 264842 مخالفًا، وإحالة 219621 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 268448 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 395883 مخالفًا.