475 ريالاً سعر الأضحية في مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 

المواطن - واس

حددت اللجنة الفنية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي سعر الأضحية لموسم حج هذا العام 1439 هـ مبلغ 475 ريالًا للرأس من الأغنام، ما يعادل (127 دولارًا أميركيًّا).

ويدير المشروع 8 مجازر نموذجية في المشاعر المقدسة بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من مليون رأس من الأغنام والأبقار خلال موسم الحج.

وتتوفر سندات البيع في الأماكن المخصصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي منطقة المشاعر المقدسة وعن طريق مكاتب البريد السعودي أو خدمة السداد البنكي وشركات الخدمات، إلى جانب الموقع الإلكتروني هنا، وعبر المسار الإلكتروني التابع لوزارة الحج.

يذكر أن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أنشئ في عام 1403هـ، 1983م وأسندت مهمة إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، ويشرف على أعمال المشروع لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي المشـكّـلة من عـدد من الجهات الحكومية.

ويهدف المشروع إلى التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية، وكذلك أداء نسك الأضحية والصدقة والعقيقة، نيابة عنهم لمن يرغب من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على مستحقيها.

وبفضل من الله، ثم بفضل الحرص والرعاية التامة التي توليها حكومة المملكة، تطور هذا المشروع عامًا بعد عام واتسع نطاق توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها من الفقراء والمحتاجين واللاجئين في شتى بقاع المعمورة حتى شملت 25 دولة.