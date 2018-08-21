48 ساعة على نهاية صفقات الصيف

المواطن - طارق سعد

تُسابق إدارات الأندية السعودية الوقت لحسم صفقاتها تعزيزًا لصفوفها قبل انطلاقة الموسم، حيث تبقى أقل من 48 ساعة لانتهاء فترة التسجيل الصيفية المقررة من لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وستشهد الساعات القادمة العديد من إعلان التعاقدات الأجنبية والمحلية من وإلى الفرق السعودية، في ظل وجود قيود الاتحاد السعودي بنصاب الـ30 لاعبًا، منهم (8 أجانب + 5 تحت 23 سنة).

كما تبقى خيارات صفقات الإعارة للأجانب والمحليين واردة خلال الساعات القادمة، وتبقى تفاصيلها متروكة لأطراف الصفقة من ناحية التكفل برواتب اللاعب من ناديه الأصلي أو النادي المُعار إليه.

يُشار إلى أن بند الاستثمار الذي أقره الاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخرًا سيصبح ملاذًا آمنًا للأندية التي لا تجد لمحترفيها الأجانب غير المرغوب بهم فُرصًا تعاقدية خلال الساعات القادمة، رغم ما قد يُكلفه هذا الإجراء من متاعب قانونية حسب مختصين؛ بسبب إشكالية عدم لعب اللاعب الأجنبي لعدد من المباريات الفعلية، كما تنص بنود الاتحاد الدولي لكرة القدم.