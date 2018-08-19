المواطن - واس

وزعت وزارة الصحة 49 جهاز غسيل كلوي في مستشفيات المشاعر المقدسة يدعمها عدد من الفرق الطبية والفنية المتخصصة.

وتعمل الصحة على التنسيق بين مراكز الكلى المنتشرة في مستشفيات المشاعر وفقًا لتحركات الحجاج وجدولة حالات الغسيل الكلوي وفقًا لتنسيق مستمر بعد أن يقوم الحاج بتسجيل بياناته في إحدى وحدات الكلى المنتشرة، ومن ثم تتولى الطواقم الفنية توجيهه في كل مرة لأقرب وحدة كلى.

وأوضحت أن 9 أجهزة تعمل بتقنية النكست ستيج المتنقلة ذات الكفاءة الأعلى (أقل من 3 ساعات)، بحيث تمكن للحاج استكمال مناسك الحج بكل يسر.

وبينت أنه يعمل في مراكز الغسيل الكلوي بالمشاعر 22 استشاريًّا ونائبًا مختصًّا بأمراض الكلى الكلوي و32 ممرضًا.