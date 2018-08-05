5 آلاف ريال عقوبة استخدام الغازات البترولية في المشاعر المقدسة

المواطن - الرياض

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم تطبيق قرار حظر استخدام الغازات البترولية في جميع مواقع المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، حرصاً على سلامة الحجاج لتأدية مناسكهم بكل أمن وطمأنينة مع توفير بدائل أكثر سلامة لطهي الطعام.

وأعلن الدفاع المدني في وقت سابق أن مدة الحظر تبدأ من أول أيام ذي الحجة وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلا من اليوم الثالث عشر من نفس الشهر، وتشمل مواقع الحظر (منى – مزدلفة – عرفة).

وكشف الدفاع المدني عن العقوبات المقررة في حالة خرق الحظر والتي تتمثل في ألف ريال ومصادرة الحاويات المضبوطة للمرة الأولى، و2500 ريال ومصادرة الحاويات المضبوطة للمرة الثانية، أما المرة الثالثة فترتفع الغرامة إلى 5 آلاف ريال مع توقيف المخالف والمسؤول لمدة أسبوع.

حرصاً على سلامة حجاج بيت الله الحرام، تحظر التعليمات استخدام الغازات البترولية بمنطقة المشاعر المقدسة#العالم_في_قلب_المملكة#الحج_عبادة_وسلامة pic.twitter.com/12HU8CLF6U — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 12, 2018