5 أخطاء شائعة عن السيارة تهدد سلامتك على الطريق

المواطن - متابعة

تنتشر معلومات حول صيانة وتشغيل السيارات يعتقد العديد من قائدي السيارات أنها معلومات صحيحة ولا جدال بها.

ولكن هذه المعلومات ثبت مع مرور الوقت خطئها بل وخطورتها في أحيان كثيرة حيث تهدد سلامة قائد السيارة على الطريق، ومنها:

1- تشغيل المكيف يستخدم وقود أكثر

هناك معلومة سائدة أن تشغيل المكيف يزيد من استهلاك الوقود لكن هذه المعلومة غير دقيقة، حيث يقوم بعض السائقين بغلق تكييف السيارة وفتح زجاج السيارة بالكامل أثناء السفر والسير بسرعة عالية، وهذا خطأ لأن قوة اندفاع الهواء داخل السيارة يؤثر جدا بالسلب على جهد وقوة المحرك مما يزيد من استهلاك الوقود بصورة أكبر.

2- معدل تغيير زيت المحرك

يعتقد العديد من قائدي السيارات أنه يجب تغيير الزيت دائما كل 4000 أو 5000 كيلومترا، وهذه المقولة خاطئة تماما، حيث أن كل نوعية زيت وله صلاحية معينة قد تصل إلى 20000 كم، وأحياناً مع كثرة السفر يفقد الزيت لزوجته سريعا عما هو مقدر له، مما يستوجب تغيير للزيت أسرع مما هو المفترض به.

3- مستوى زيت الفرامل

هناك عدد من السائقين يعتقد أن انخفاض مستوى زيت الفرامل لا يؤثر على السيارة، وأن تشغيل السيارة والسير بها لفترة طويلة يحل المشكلة، لكن هذا أمر في منتهى الخطورة وقد يسبب كارثة، حيث يجب المحافظة دائما على مستوى زيت الفرامل، والكشف عليه باستمرار.

4– إعادة شحن البطارية

هناك معلومة ثابتة أن السير بالسيارة يؤدي إلى إعادة شحن البطارية، وهذا خاطئ فقد تكون درجة كفاءة البطارية ضعيفة جدا ولا يؤثر بها السير لمسافات طويلة، لذا من الأفضل التوجه للصيانة لإصلاحها.

5- مستوى ضغط هواء الإطارات

مستوى ضغط هواء الإطارات من الأمور الهامة جدا لسلامتك الشخصية، وبعض السائقين يعتقد أن في حالة السفر يكون هناك مستوى ضغط معين للإطار يجب السير عليه، وهذا خاطئ حيث أن كل إطار وله ضغط محدد له يختلف عن غيره، ويجب الرجوع لكتيب السيارة حتى تستطيع معرفة مستوى الضغط المناسب للإطار.