5 تطبيقات لمراقبة سلوك أطفالك على الإنترنت

المواطن - متابعة

من الضروري على الوالدين مراقبة أطفالهم، وخاصة مع وجود الهواتف الذكية وسهولة استخدام الإنترنت الذي أصبح في متداول الجميع، وهناك العديد من التطبيقات التي تمثل دورًا هامًّا في مراقبة الأطفال وتتبع مواقعهم وما يشاهدونه، وفيما يلي نرصد أبرز هذه التطبيقات كما يلي:

تطبيق Qustodio: qustudio

من تطبيقات الرقابة الأبوية المميزة، مع ملاحظة أن النسخة المجانية منه تقتصر في استخدامها على مستخدم واحد وجهاز واحد، لكن إذا كان المستخدم يرغب في التحكم بعدد من الأجهزة المتعددة الخاصة بأطفاله، فيمكنك شراء النسخة المدفوعة مقابل 55 دولار سنويًّا للتحكم في 5 أجهزة.

ويتيح هذا التطبيق للمستخدمين وضع قواعد وجداول زمنية وتوفر إمكانية حجب المواقع غير المرغوب فيها، ولكن النسخة المدفوعة من البرنامج توفر لك بعض المميزات الأخرى مثل مراقبة الرسائل القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي.

تطبيق Norton Family

وتعد النسخة المجانية من Norton Family هي الأداة الأفضل لحماية الأطفال على شبكة الانترنت، حيث يمكنك هذا البرنامج المميز من حجب محتوى الويب غير المناسب، كما يُمكن من رصد أنشطة الأطفال بالكامل على شبكة الانترنت، حيث يوفر الاطلاع على محتوى البحث وعدد المرات التي دخلوا فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لهذا البرنامج أيضًا تأمين الاتصال بالإنترنت في أوقات محددة فقط.

تطبيق Family Locator

ويتيح هذا التطبيق للمستخدم تتبع وتحديد مكان الأطفال وأفراد العائلة ما يزيد من الطمأنينة لدى الوالدين ويخفف عنهم القلق على سلامة الأطفال، وذلك من خلال تحديد أماكنهم باستخدام خاصية GPS والتواصل معهم مباشرة عن طريق التطبيق نفسه.

وقد تم تطوير هذا التطبيق بدعم من مدينة وجامعة هامبورج الألمانية وذلك بهدف توفير أداة عملية لتساعد الأولياء على تتبع أطفالهم والاطمئنان عليهم وفي نفس الوقت التحدث معهم واستخدام هذه الأداة أيضًا في حالة الطوارئ من خلال كبسة خاصة تحدد المكان وتبعث بإنذار للوالدين.

تطبيق Spyzie

ويتيح مراقبة هواتف الأطفال، وذلك من خلال عرض سجل مكالمات الطفل، والموقع الجغرافي، وسجل تصفح الإنترنت والرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة، وغيرها من الأمور لحماية الطفل في النهاية.

تطبيق Spyera

ويعزز قدرة الآباء على مراقبة أنشطة أطفالهم اليومية باستخدام خدمات Spyera مثل كاميرا تجسس واعتراض المكالمات، كما يوفر موقعهم في الوقت الحقيقي، فهو يستخدم خاصية GPS لتحديد المواقع لمراقبة تحركات المستخدم المستهدف خلال النهار، ويتيح مراقبة هاتف المستخدم المستهدف، بالإضافة إلى واتساب وماسنجر وسكايب.