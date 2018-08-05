5 حيل سرية جديدة من واتساب .. رقم 3 صادمة!

المواطن - متابعة

أطلق تطبيق واتساب العديد من التحديثات في الفترة الماضية، كما أضاف أدوات وحيلًا جديدة ربما لا يعلمها الكثير من مستخدميه.

وجاءت تلك الأدوات والحيل التي تقدمها واتساب على النحو التالي:

1- اتصالات المجموعات:

تعد ميزة الاتصال الجماعي على المجموعات في “واتساب”، أحد أبرز المزايا، التي تقدمها “واتساب” في الفترة الحالية، رغم أن كثيرين لا يعلمون أنها تم تفعيلها فعليًّا لكافة المستخدمين، سواء على مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية، والتي يفخر التطبيق بأنها مختلفة عن التقنية المماثلة في “سناب شات” بأنها “مشفرة” إلى أقصى درجة.

2- نسخة احتياطية من دردشات واتساب:

لا يعلم الكثير من مستخدمي واتساب أن التطبيق بات يدعم خدمة “التخزين السحابي” للدردشات والرسائل والوسائط، بحيث إنه يمكن استعادتها في حالة فقدان أو تغيير الهاتف.

لكن ينصح عند تشغيلها أن تكون مستخدمًا للإنترنت اللاسلكي “واي فاي”، حتى لا يستهلك باقة الإنترنت الخاصة بك.

3- قراءة رسائل واتساب المحذوفة:

إذا لاحظت أن شخصًا حذف إحدى الرسائل من أي دردشة على واتساب قد تظن أن الأمر “انتهى”، وأنك لا يمكن مشاهدة الرسالة مرة أخرى، لكن تلك ليست نهاية المطاف، لأن واتساب طرحت تقنية تمكنك من قراءة الرسائل المحذوفة.

ولتفعيل تلك التقنية ينبغي عليك أن تعتمد على تطبيقات خارجية طرحها “واتساب” في الفترات الماضية، مثل “واتساب ريموفد” (WhatsRemoved)، أو “نوتيفيكشن هيستوري” (Notification History).

4- إخفاء الصور والفيديوهات:

يُمكن واتساب حاليًّا المستخدمين من إمكانية إخفاء أي وسائط محددة من صور ومقاطع فيديو من الظهور على المعرض الخاص بالهاتف، حتى لا تقع في أيدي شخص خطأ.

5- تخصيص إخطارات واتساب:

كما تُمكن تحديثات واتساب المستخدمين من تخصيص الإخطارات والإشعارات، بحيث يمكن تجاهل بعض الدردشات وعدم ظهورها بصورة قوية على هاتفك، فيما يمكنك أن تمنح نغمات مختلفة أي إشعار أو إخطار جديد لأي دردشة معينة تختارها، وتكون ذات أهمية بالنسبة لك.