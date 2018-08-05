5 عوامل وراء انضمام مركز إثراء ضمن أعظم 100 موقع عالميًّا

المواطن - الرياض

اختيرت التحفة المعمارية السعودية مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” في الظهران في قائمة “أعظم 100 موقع في العالم” تجب زيارتها خلال 2018، بحسب تصنيف مجلة التايم الأميركية الذي أصدرته المجلة لأول مرة اليوم الجمعة 13 ذو الحجة 1439هـ الموافق 24 أغسطس 2018 ضمن تقرير شمل ست قارات و48 دولة.

وقالت المجلة في مقدمة تصنيفها: “من السهل العثور على مناطق الجذب الشهيرة، ولكن ما هي الوجهات الجديدة في العالم التي تستحق التجربة الآن؟” وعللت المجلة سبب اختيار المركز السعودي قائلة: إنه يعتبر محورًا ثقافيًّا يعكس التحولات التي تعيشها المملكة وفق رؤيتها الجديدة.

وجاء اختيار قائمة أعظم المواقع العالمية بناء على عوامل ارتكز عليها التصنيف بما فيها الجودة، والأصالة، والابتكار، والاستدامة، والتأثير.

واشتملت المواقع التي تم اختيارها على المتاحف والمعالم الثقافية ومرافق الرحلات والفنادق. وكان نصيب الشرق الأوسط خمسة مواقع فقط هي:

1- مركز إثراء- السعودية

2- متحف اللوفر- أبو ظبي

3- عالم وارنر- أبو ظبي

4- جامع القرويين- المغرب

5- فندق ماريوت مينا هاوس- مصر