5 محاولات لتهريب الكبتاجون والشبوا والخمور في مطار الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي محاولات تهريب 24,875 حبة كبتاجون و3.061 كيلوجرام من مادة “الشبوا” المخدرة، كما تم ضبط كمية من الخمور بلغت 30 زجاجة خمر.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بندر الرحيلي، أنه تم إحباط تلك الكميات من خلال 5 محاولات لتهريبها، حيث أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة سفر خاصة بأحد المسافرين، وبالتفتيش اليدوي عُثر بداخلها على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (16,555) حبة، بعد لفها بورق الكربون الأزرق وتغليفها بالجرائد ووضعها أسفل الملابس.

وتم ضبط كمية أخرى من حبوب الكبتاجون بلغت 8,320 حبة، كانت مخبأة داخل أحدى الحقائب الشخصية بعد استحداث قاعدة للحقيبة ووضع الكمية بداخلها.

وأضاف الرحيلي أنه تم إحباط محاولتين بنفس طريقة التهريب حيث تم ضبط كمية من مادة الشبوا بلغت بالمحاولة الأولى 1.579 جرامًا وبالمحاولة الثانية بلغت 1,482 جرامًا حيث كانت مُخبأة داخل حقيبتين تحتوي جميعها على أكياس خاصة بالحلويات بعد وضع الكمية داخل الأكياس لغرض التمويه.

وبلغت كمية المضبوطات من الخمور 30 زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة بداخل 4 حقائب خاصة بأحد المسافرين، مشيرًا إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المضبوطات.