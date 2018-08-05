5 معلومات عن أحمد سعد .. رفع الأذان يوم عرفة ومتزوج من سمية الخشاب

5 معلومات عن أحمد سعد .. رفع الأذان يوم عرفة ومتزوج من سمية الخشاب

2018/08/25
الساعة 11:07 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, مشاهير
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المواطن - عبدالرحمن دياب

نشر الفنان المصري أحمد سعد ، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وهو يرفع الأذان بالحجاج يوم الوقوف على عرفات.
وعلق أحمد سعد على الفيديو بقوله: “الحمد لله الذي وهبني أن أرفع الأذان بالحجاج في وقفة عرفة 2018”.

الحمد لله الذي وهبني ان ارفع الآذان بالحجاج في وقفت عرفه

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وتقدم “المواطن” 5 معلومات عن الفنان أحمد سعد وأهم ما قدمه في مشواره.

1 – أحمد سعد من مواليد 20 أغسطس 1981 م وهو مطرب مصري وملحن، وشقيق الممثل عمرو سعد.

2 – الفنان أحمد سعد متزوج من الممثلة المصرية سمية الخشاب وسبق له الزواج من الممثلة المصرية ريم البارودي في نفس العام قبل أن يعلنا انفصالهما.

3 – أصدر أحمد سعد سنة 2003 ألبومه الأول بعنوان “أشكي لمين” وقد تضمّن ثماني أغاني واشتهر منها إضافة لأغنية الألبوم أغنية “حبيبي روحي”، “يوم واثنين” و”عزيز عيني”.

4 – في سنة 2007 وبعد سلسلة من الأغاني المنفردة أصدر أحمد سعد ألبومه الثاني بعنوان “وحشتني عيونك”، وقد تضمن 12 أغنية اشتهر منها أغاني “جرحونا”، “كفاية كده”، “كل ليلة” وأغنية “علمني الحب”.

5 – صور الفنان أحمد سعد أكثر من 20 أغنية بطريقة الفيديو كليب وقد ساهم ذلك في مزيد من انتشاره خاصة مع تكرار عرضها على القنوات الغنائية المختصة.

 


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