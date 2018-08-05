5 مواقع تعلمك أموراً مفيدة على الإنترنت‎

المواطن - متابعة

يقضي الكثير منا ساعات طويلة على مواقع التواصل الاجتماعي بدون فائدة رغم أن هناك العديد من المواقع الهامة المفيدة حقاً وبعضها مثمر للغاية وبعضها سيعلمك الكثير من الأشياء الجديدة، ونرصد لك فيما يلي أبرزها.

‏Instructables : موقع يساعدك في الحصول على الخطوات اللازمة لعدد واسع من الأشياء بداية من الطبخ وحتى استخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد.

‏Dictation : يحول الصوت إلى كلمات ويساعدك في الكتابة بأي لغة من خلال الصوت.

‏Every Time Zone : يمكنك هذا الموقع من معرفة التوقيت في أي مكان في العالم دون الحاجة لحسابات معقدة.

‏Spreeder : هذا الموقع مفيد للغاية إذا كنت تريد التعلم القراءة بشكل سريع ودقيق.

‏Account Killer : موقع هام للغاية إذا كنت تريد حذف أي من حساباتك على الإنترنت.. فهو يساعدك في ذلك بشكل سريع.