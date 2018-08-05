5 نصائح عند استخدام شبكة وايرلس عامة

5 نصائح عند استخدام شبكة وايرلس عامة

2018/08/14
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, تكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعض النصائح المهمة عند استخدام شبكة وايرلس عامة كالفنادق والأسواق ونحوها.

وأوضح الحمادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لا تدخل على المواقع التي لا يظهر قبلها علامة القفل الأخضر HTTPS”.

وأيضًا: “لا تسمح بمشاركة الأجهزة عند اتصالك من لابتوبك، وأفصل الشبكة إذا انتهيت من استخدامها”.

وحذر الحمادي من موضوع الشراء من المتاجر الإلكترونية، وأخيرًا يجب ألا تشارك ملفات خاصة بك.


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