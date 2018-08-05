5 نصائح عند استخدام شبكة وايرلس عامة

المواطن - الرياض
قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي بعض النصائح المهمة عند استخدام شبكة وايرلس عامة كالفنادق والأسواق ونحوها.
وأوضح الحمادي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “لا تدخل على المواقع التي لا يظهر قبلها علامة القفل الأخضر HTTPS”.
وأيضًا: “لا تسمح بمشاركة الأجهزة عند اتصالك من لابتوبك، وأفصل الشبكة إذا انتهيت من استخدامها”.
وحذر الحمادي من موضوع الشراء من المتاجر الإلكترونية، وأخيرًا يجب ألا تشارك ملفات خاصة بك.
مختارات
الأشقياء الثلاثة تورطوا في 19 جريمة سرقة وهكذا أوقعت بهم شرطة المدينة
توضيح من السعودية للكهرباء حول إصدار الفواتير على أيام