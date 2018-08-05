5 نصائح لتفادي ضربة الشمس في الحج

المواطن - واس

أصدرت المدينة الطبية بجامعة الملك سعود عدداً من النصائح التوعوية للحجاج خلال موسم الحج هذا العام 1439.

وأشارت المدينة الطبية الجامعية إلى الطرق الصحيحة للتعامل مع المصاب بضربة شمس كنقله إلى منطقة ظل، ونزع الملابس الثقيلة، ورش الجسم بماء بارد، إضافة إلى أهمية تدليك المصاب بكمادات الثلج، عادة هذه الإجراءات كفيلة بإذن الله في إنقاذ المصاب لحين وصول فريق الطوارئ.