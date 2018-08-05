5 وظائف إدارية وفنية شاغرة في مصفاة ساتورب

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات ساتورب- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس أمن المعلومات.
– مدير الشبكات والاتصالات.
– أخصائي بيئة.
– مشرف التطوير الوظيفي.
– مساح بحري.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أغسطس 2018م.
وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).
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