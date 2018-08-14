5000 تذكرة هدية آل الشيخ لطلبة المملكة ببريطانيا لحضور السوبر

المواطن - محمد سمعه

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بشراء 5000 تذكرة وتقديمها للطلبة السعوديين المتواجدين في بريطانيا، تقديرًا لهم لحضور مباراة السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، أن آل الشيخ وجه بشراء التذاكر وإعطائها لطلبة المملكة المتواجدين في بريطانيا لتشجيعهم على حضور مباراة السوبر بين ناديي الاتحاد والهلال.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والاتحاد يوم السبت المقبل في العاصمة البريطانية لندن على ملعب لوفتوس رود.