51 وظيفة شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. معالج الجهاز التنفسي: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الرعاية التنفسية.

. أخصائي تمريض (50 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص التمريض.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)