5700 جولة تفتيشية للتجارة توقع 86 ألف سلعة غذائية في المشاعر

المواطن - المشاعر المقدسة

نفذت الفرق الرقابية التابعة وزارة التجارة والاستثمار 5.695 جولة تفتيشية في المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية، على المنشآت التجارية لمراقبة منافذ البيع والتحقق من وفرة السلع التموينية والغذائية وصلاحيتها للاستهلاك وضمان عدم وجود أي مخالفات خلال الفترة من 2- 10 من شهر ذو الحجة الجاري.

ونتج عن الجولات التفتيشية ضبط ومصادرة 86.149 سلعة غذائية واستهلاكية، وإيقاع مخالفات وغرامات فورية على 749 منشأة مخالفة، بحسب وكالة “واس”.

واشتملت الضبطيات على 47.518 منتجًا مخالفًا للمواصفات، و29.324 منتجًا مغشوشًا، و8.511 سلعةً منتهية الصلاحية، و796 منتجًا مخالفًا لنظام العلامات التجارية.

وتحرص وزارة التجارة والاستثمار على تكثيف جهودها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك ضمن خطتها المتكاملة لموسم حج هذا العام.

ودعت التجارة عموم المستهلكين للتواصل معها في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر مركز البلاغات على الرقم (1900) أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.