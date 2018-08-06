6 خرائط تفاعلية لتوضيح اتجاهات المرور في مكة والمشاعر خلال الحج

المواطن - مكة المكرمة

خصصت قيادات أمن الحج لشؤون المرور خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، 6 خرائط تفاعلية لتوضيح اتجاهات الحركة المرورية في مكة المكرمة والمنطقة المركزية للمسجد الحرام وأثناء عمليات التصعيد والنفرة من وإلى المشاعر المقدسة للتسهيل والتيسير على قائدي المركبات ووسائل نقل حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من النقل بانسيابية كاملة.

وأفادت بأن الخرائط التفاعلية تتضمن مخطط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومخطط مكة المكرمة وكذلك مخطط المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به ومخطط منى ومخطط مزدلفة ومخطط عرفة، مؤكدةً أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الإدارة العامة للمرور بتوعية الجميع وتمكينهم من اختيار مساراتهم بعناية، بحسب وكالة “واس”.

وحثت الجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية من خلال تحميل التطبيق أو زيارة الموقع الإلكتروني: هنا، داعية الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.