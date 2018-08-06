6 وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل الرياض، وتبوك، والظهران، والطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف متجر ذراع التايفون (الطائف).

. فني أنظمة آلات إلكترونيات طيران الهوك (تبوك).

. فني مكافحة التآكل طائرات الهوك (تبوك).

. مدير قسم هندسة المحركات والمعدات (الظهران).

. مهندس أول دعم الدفع (الظهران).

. مدير إدارة البرامج والمشاريع (الرياض).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أغسطس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)