69 محاضرة و6 دورات علمية لضيوف الرحمن في عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن.

وأفاد تقرير صادر عن الفرع بهذا الشأن بأن من ضمن الخدمات التي يقدمها الفرع خدمات التوعية والإرشاد من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية “محاضرات وكلمات وعظية” يقوم على تنفيذها لفيف من الدعاة، بهدف بيان أحكام الحج، وكل ما يتصل بهذه العبادة العظيمة، والإجابة على أسئلة المستفتين والسائلين.

وبين التقرير أن جميع منسوبي الفرع كلفوا بأعمال إدارية وتوعوية تصب في مجملها في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وكذا إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإسلام والمسلمين، وقاصدي بيت الله الحرام، ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.

وأشار التقرير إلى أن عدد المحاضرات التي سيتم تنفيذها يصل إلى 69 محاضرة و6 دورات علمية، تقام في الجوامع التابعة لمنطقة عسير وعلى طريق مكة المكرمة التي تبين للحجاج مناسك الحج بأنواعه، إضافة إلى الجولات الدعوية في القرى والهجر بالمنطقة لإلقاء العديد من المناشط الدعوية الخاصة بمواضيع الحج والعمرة وتوزيع الكتب والأشرطة.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الفرع قام بتهيئة المساجد الواقعة على الطرق الرئيسية لاستقبال الحجاج لأداء فريضتهم، وتهيئة السبل التي تمكنهم من الوصول إلى مكة المكرمة بكل راحة وأمان.

وفي ختام التقرير، أوضح أن الفرع أكد على الخطباء والدعاة بتضمين خطبهم ومحاضراتهم حث المواطنين والمقيمين على الارتباط بالحملات المعتمدة والحصول على تصاريح الحج.