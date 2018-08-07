7 أسباب للمزاج المتقلب وكثرة السب في الصباح الباكر

7 أسباب للمزاج المتقلب وكثرة السب في الصباح الباكر

2018/08/29
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك أسبابًا للمزاج المتقلب ورفع الصوت على الآخرين وكثرة السب في الصباح الباكر.

وأضاف النمر، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن الأسباب هي: “السهر المتواصل، والنوم المتقطع، وارتفاع الضغط، وانخفاض السكر أو ارتفاعه بشدة، وأيضًا تأثير الكحول والمخدرات، بالإضافة إلى مرض نفسي لم تتم معالجته، أو الأعراض الانسحابية لبعض الأدوية النفسية.


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