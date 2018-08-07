7 أيام على غلق باب الترشح لجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

المواطن - علي القرني - دبي

يتبقى 7 أيام فقط على غلق باب الترشح، للتنافس على فئات الدورة العاشرة 2018، لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والتي تمنح للأفراد والفرق والمؤسسات من أصحاب الإبداع في أعمالهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه لجنة الجائزة استلام مشاركات المتنافسين بإبداعاتهم المتميزة في الأعمال، التي تحققت خلال الفترة من 1 سبتمبر الماضي، وحتى 31 أغسطس الجاري.

وتتيح البوابة الذكية للجائزة mbrawards، تقديم الملفات إلكترونيًا وبطريقة سهلة، ويمكن الترشح من داخل وخارج الإمارات، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجائزة.كما يستطيع المتنافس، تقديم استمارة الترشح وإرفاق كافة الوثائق الداعمة للملف، ومتابعة مراحل الطلب لاحقًا، على أن تعلن الأسماء الفائزة يوم 27 نوفمبر المقبل، وسيكون حفل توزيع الجوائز النهائي في 9 يناير 2019.

للمشاركة وتقديم ملفات الترشح من خلال الرابط هنا.

وحدد المجلس محور التنافس المؤسسي في الدورة العاشرة على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، وهو “الشباب صناع المستقبل الرياضي”، حيث ستكرم المؤسسة الرياضية، صاحبة أفضل المبادرات في مجال تمكين الشباب في الرياضة، سيرًا على النهج ذاته الذي جرى فيه تكريم المؤسسات في الدورة الثامنة، وفق محور التنافس المعتمد، وهو الحوكمة والشفافية، وفي الدورة التاسعة وفق محور تمكين المرأة في الرياضة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للجائزة، تسلمت عدة ملفات من الإمارات والوطن العربي والاتحادات الدولية.ويتم في الوقت ذاته اختيار أعضاء فريق التحكيم من المختصين، في جميع مجالات العمل الرياضي من الإمارات، وبعض الدول العربية والأجنبية، للقيام بأعمال التحكيم عن بعد، مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز ملفات الترشح خلال سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بحيث لا يقوم أي محكم بتحكيم ملف لمرشح من نفس دولة المحكم، وذلك لضمان الشفافية والحيادية في عملية التحكيم.