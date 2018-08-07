7 أيام قبل حبس الأنفاس

المواطن - محمد سمعه

بعد أسبوع من الآن ستقام المواجهة النارية بين ناديي الهلال والاتحاد في بطولة كأس هيئة الرياضة لتحديد بطل السوبر السعودي.

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والاتحاد في مدينة لندن البريطانية، حيث تُقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

وكان الهلال قبل إقامة لقاء السوبر، أعلن تعاقده مع النجم عمر عبدالرحمن عموري، نجم منتخب الإمارات ونادي العين الإماراتي، أما نادي الاتحاد فتعاقد مع المهاجم البرازيلي رومارينيو من صفوف نادي الجزيرة الإماراتي.

ويرغب المدرب البرتغالي جورجي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال في قيادة الفريق لتحقيق الفوز بلقب السوبر السعودي من أجل بدء الموسم الجديد في بطولة الدوري السعودي بروح معنوية مرتفعة.

أما نادي الاتحاد بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز فيطارد الفوز بلقب السوبر بعد ثلاثة أشهر فقط من تتويجه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب نادي الفيصلي بثلاثية مقابل هدف.

تُوج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي في موسم 2017- 2018 وحسم اللقب لصالحه في الجولة الـ26 بعد تفوقه على نادي الفتح برباعية مقابل هدف.

أما نادي الاتحاد فأنهى الدوري السعودي في الموسم الماضي محتلًّا المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

واستبعد المدرب الأرجنتيني دياز، اللاعب التونسي أحمد العكايشي من قائمة الاتحاد المسافرة إلى إنجلترا لخوض مباراة السوبر.