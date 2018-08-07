7 خطباء اعتلوا منبر عرفة على مدى 9 عقود

المواطن - المشاعر المقدسة

تمثل خطبة عرفة أحد أهم المناسك الدينية في موسم الحج حيث يستمع إليها الحجاج في مسجد نمرة في مشعر منى قبل أن يؤدي المصلون صلاتي الظهر والعصر جمع وقصر.

وعلى مدى 9 عقود تعاقب على أداء خطبة عرفة 7 خطباء كانت لهم مكانة كبيرة في المملكة والعالم الإسلامي.

ونشر حساب مركز التواصل الحكومي الإنفوجراف التالي الذي يوضح أسماء خطباء عرفة على مدى العقود الماضية.

يذكر أنه توافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر اليوم إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً ؛ اقتداء بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة .

ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ، خطبة عرفة.