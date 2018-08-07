7 وظائف إدارية شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول- تقييم واستشارات.

. مدير تجربة العميل.

. أخصائي أول التميز المؤسسي.

. مدير عام تقنية المعلومات.

. أخصائي أول تدريب وتعليم المصدرين.

. أخصائي تصميم جرافيك.

. أخصائي تسويق.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)