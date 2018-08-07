7.400 موظف يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم الحج

المواطن - الرياض

أوضحت الروزنامة الإحصائية للحج أنَّ إجمالي عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء هذا العام قد بلغ 7.411موظفًا يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية، حيث تشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على جميع الخدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المرخص لهم.

وقد بلغ عدد فروع مكاتب الاتصالات في مكة المكرمة في موسم حج هذا العام 69 مكتبًا، في حين بلغ إجمالي عدد أبراج الجيل الثاني والثالث والرابع في المسجد الحرام، ومكة المكرمة، ومنى، ومزدلفة، وعرفات، والمدنية المنورة 15.972 برجًا لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال، وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن أينما كانوا، وقد بلغت نسبُ الزيادة في أعداد أبراج الجيل الرابع عن العام الماضي كما يلي: في المسجد الحرام 42.90٪، وفي مكة المكرمة 24.40٪، وفي المشاعر المقدسة 106.00٪، وفي المدينة المنورة 24.50٪ بينما بلغت نسبة زيادة سعات شبكة أبراج الجيل الرابع ساعة الذروة لموسم حج هذا العام في المسجد الحرام 80.00٪، وفي مكة المكرمة 84.00٪، وفي المشاعر المقدسة 182.00٪، وفي المدينة المنورة 36.30٪.

وشملت أعمال التطوير لخدمة ضيوف الرحمن زيادةً في عدد المحطات القاعدية “أبراج الاتصال” في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بزيادة بلغت نحو حوالي 3000 برج اتصال عن موسم الحج الماضي، كما عملت الجهات المعنيَّة على تقديم خدمات الإنترنت اللاسلكية عن طريق تقنية الواي فاي حيث تجاوز عدد نقاط الوصول هذا العام 3000 نقطة وصول.

كما قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم حج هذا العام بإطلاق مبادرة “حج ذكي” على بوابة “سعودي” وذلك لتقديم خدمات رقمية، ووضعت قائمةً بأبرز التطبيقات التفاعلية لتحديد المناسك مباشرة، ومساعدة الحاج على الاستفادة من التقنية في معرفة خطوات انتقاله بين المشاعر، بالإضافة إلى وضع إرشادات وأدلة تقنية، وتطبيقات صحية، وحصر عدة تطبيقات حكومية تفيد الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة يقوم فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة بالتحقُّق الدوري من مؤشرات الصوت والإنترنت والتأكُّد من فاعليتها، ومسح النطاق الترددي لشبكات الهاتف المتنقل في منطقة الحرمين الشريفين، ومسح الطرقات السريعة الواصلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة؛ للتأكد من جودة خدمات الهاتف المتنقل، ومعالجة أية تداخلات ضارة تؤثر على أداء الشبكة، والسماح باستخدام ترددات لكل مشغل من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بصفة مؤقتة؛ لزيادة سعات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وتتواجد شركات الاتصالات المعتمَدَة في المملكة العربية السعودية في أكثر من 460 نقطة بيع في نطاق المشاعر المقدمة لتوفير شرائح الاتصال، وشرائح البيانات، وبطاقات شحن الرصيد، إضافةً إلى توفير مراكز الدعم التقني بمختلف اللغات لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك في رزنامة الإحصائيات التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم وذلك عبر موقعها الرسمي على الإنترنت (هنا)