72.500 حبة كبتاجون مخبأة داخل خزان وقود .. هكذا اكتشفها رجال جمرك الدرة

المواطن -الرياض

أحبط جمرك الدرة محاولة لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون مع أحد المسافرين، حيث تم ضبط 72,500 حبة عُثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الدرة محمد قيسي، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على المركبة، عُثر على كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 72,500 مُخبأة بطريقة سرية داخل 29 زجاجة مشروبات غازية، تم وضعها داخل خزان الوقود الخاص بالمركبة بعد تغليفها بأكياس بلاستيكية.