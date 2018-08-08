8 أسئلة توضح تفاصيل وأهداف مركز إثراء .. أبرزها: من بناه وماذا يعرض؟

المواطن - الظهران

احتل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي- إثراء- مكانة متقدمة في قائمة مجلة تايم الأولى لأعظم 100 مكان للزيارة في العالم.

وهناك 8 أسئلة توضح تفاصيل وأهداف مركز إثراء.

من صمّم المبنى؟

تم تصميم المبنى من قبل شركة المعمار النرويجية “سنوهيتا” المبنى الذي يلبي المعايير البيئية الذهبية لشهادة LEED، وهي الريادة في الطاقة والتصميم البيئي.

ما هو إثراء؟

مركز إثراء هو منبر إبداعي ثقافي يهدف إلى إلهام روّاده من المملكة وأنحاء العالم في مجالات الإبداع والمعرفة والابتكار من خلال برامجنا ومبادراتنا المحفزة على المشاركة والتعاون.

ما هي مهمّة إثراء؟

تماشيًا مع رؤية السعودية 2030. يدعم إثراء تحوّل المملكة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

ما هي أقسام إثراء الأساسية؟

تشمل أقسام مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي وسائل تعليميةٍ عمليةٍ وجماعية فريدة في مجالات العلوم المختلفة التي تناسب جميع الفئات العمرية، ويضم المركز مكتبة لتكون نموذجًا فريدًا في الأوساط الثقافية، حيث تحتوي المكتبة على 250 ألف كتاب باللغتين العربية والإنجليزية ما بين مطبوعٍ ورقمي. كما تتيح للزائر استعارة الكتب التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نصف مليون كتاب، وما يميزّ مكتبة إثراء هو توفير فرص للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال البرامج التفاعلية والأنشطة التي تقدمها، بالإضافة إلى برج المعرفة الذي يقدم 2000 ورشة عمل سنويًّا في جميع مجالات المعرفة كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء المهارات للأفراد، وذلك بالشراكة مع أفضل المؤسسات التعليمية العالمية والمحلية المتخصصة.

وسيساهم المركز في تنمية المحتوى العربي الرقمي وتوفير مصادر ذات جودة عالية للشباب من خلال الألعاب التفاعلية والأفلام المتحركة، ويوفّر مختبر الأفكار مساحة للإبداع وخلق الأفكار الجديدة وتحويلها إلى نماذج ومنتجات قابلة للتسويق، حيث يحتوي المختبر على 60 عملًا إبداعيًّا ومكتبة تعرض 600 مادة مصنعة ذات مزايا ابتكارية، تُقام فيها 300 ورشة عمل سنويًّا لتكون مرجعًا في توليد الأفكار والمشاريع الإبداعية، ويأتي المتحف برؤية بانورامية لإعادة اكتشاف الثقافة السعودية في رحلة تاريخية عبر ٤ معارض فنية، يركز كل منها على نطاق معيّن من التعبير والفهم الثقافي، ينطلق فيها الزائر بدءًا من الفن السعودي المعاصر، ثم الهوية والتراث السعودي، مرورًا بالفن والحضارة الإسلامية، وانتهاءً بالتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية.

ويعتبر متحف الطفل، المخصّص للأطفال حتى سن الثانية عشرة، الأول من نوعه في المملكة، ليصبح مكاناً لتطوير مهاراتهم المعرفية والشخصية من خلال المعارض والأنشطة التي تساعدهم في اكتشاف ذاتهم وبناء ثقتهم من خلال التجارب التعليمية المسليّة.

ويعرض المسرح الذي يحتوي على 900 مقعد، أعمالًا سعودية وعروضًا فنيّة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الأعمال السينمائية والأفلام الوثائقية التي تعرضها سينما إثراء، بهدف دعم ورعاية المواهب الشابة في المملكة بالمجال السينمائي.

وينهض قسم الأرشيف بمهمّة إدارة وحفظ السجلات والوثائق التي ترصد تراث المملكة وتاريخها الاجتماعي من مقتنيات نادرة وتاريخية مع العديد من الصور والأفلام الوثائقية، ويعرض الأرشيف قصّة أرامكو السعودية من خلال عرض البدايات الأولى للشركة مرورًا بنجاحاتها المبكّرة وصولًا إلى حاضرها الزاهر اليوم، يعمل معرض الطاقة على استخدام التقنية الحديثة والوسائط المتنوعة، ليتمكّن الزوار من التمتّع برحلة تتمحور حول النفط والعلوم والطاقة والتكنولوجيا.

ماذا سيعرض المركز؟

فرص تعليمية في مجالات الفنون والثقافة والعلوم وموضوعات “STEM”، وهي (العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات).

ويعرض أيضًا فرص للتعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الثقافية المحلية والعالمية.

كما سيعرض المركز منصّة رائدة للعمل التطوعي من خلال تقديم فرص تطوعية لتبادل المعلومات وتطوير المهارات.

ويقدم المركز تجارب تعلّم ممتعة تساعد الأطفال على استكشاف أنفسهم وتطوير شخصياتهم في أول متحف للأطفال بالمملكة.

هل المركز مفتوح رسميًّا الآن؟

المركز متاح للجميع، ويمكن لكافة شرائح المجتمع بمختلف الأعمار الاستفادة من برامجه الفريدة، حيث زار المركز منذ افتتاحه 260 ألف زائر.

هل المركز مناسب للعائلات فقط؟ وهل يسمح بدخول الشباب والأفراد؟

المركز يرحب بالجميع، كما أن فعاليات المركز مصمّمة لتلائم جميع الفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية.

هل هناك شراكات أو علاقات مع متاحف أو مؤسسات أخرى؟

عروض المركز منتجة محليًّا ومتصلة عالميًّا، كما أقام المركز شراكات مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية الثقافية والأكاديمية، منها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسات مماثلة في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا.