8 وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. استشاري مساعد جراحة القلب.

. أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية.

. مساعد مركب سجاد.

. محاسب.

. سائق.

. مساعد خدمات الطعام.

. أخصائي مختبر.

. مدير برنامج التمريض.

وأوضح المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا)