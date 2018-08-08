8 وظائف شاغرة لدى برنامج الإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات – شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة- شركة محجوب” في محافظة الجبيل.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن.

– مدقق حضور وانصراف.

– كهربائي (عدد 3 وظائف).

– مراقب كهرباء.

– عامل مساعد حوض سباحة.

– مشغل حاسب آلي.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أغسطس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أغسطس 2018م.

وأوضح البرنامج، أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول من (هنا)